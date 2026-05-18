La Japan Week a Palermo dal 19 al 26 novembre: prenotate 500 camere

Missione istituzionale a Tokyo dell’assessore al turismo Alessandro Anello per rappresentare la Città di Palermo come sede designata dalla International Friendship Foundation per la 51° edizione della Japan Week in programma nel capoluogo siciliano dal 19 al 26 novembre 2026.

La manifestazione, uno dei più prestigiosi festival itineranti al mondo dedicati alla promozione dell’arte e della cultura del Giappone, viene organizzata ogni anno in una città diversa del globo, soprattutto in Europa e Nord America, in collaborazione con gli enti ospitanti.

“A nome del sindaco Roberto Lagalla e dell’intera amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore Anello incontrando il presidente dell’IFF e deputato alla Camera, Yosuke Tsuruho – esprimo gratitudine alle autorità giapponesi, agli organizzatori della Japan Week e a tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto che offrirà a Palermo una visibilità internazionale di altissimo profilo grazie alla presenza di delegazioni giapponesi, operatori culturali, media, associazioni e rappresentanti istituzionali provenienti da numerose città del Giappone. Palermo ha costruito nei secoli la propria identità attraverso il dialogo tra popoli che hanno lasciato un’eredità unica. Adesso, con la Japan Week, rafforzeremo ulteriormente questa dimensione internazionale, consolidando il posizionamento di Palermo nel panorama delle grandi città culturali europee”.

Nell’ambito della visita istituzionale si è svolto anche un incontro operativo negli uffici della Nippon Travel Agency con il presidente Keigo Yoshida affiancato dal vice presidente Yoshiteru Koyano. La NTA, la più antica agenzia di viaggi del Paese, si sta occupando delle prenotazioni aeree e alberghiere per tutte le delegazioni di addetti ai lavori che soggiorneranno a Palermo per una settimana.

“Siamo già a seicento prenotazioni effettuate – precisa l’assessore Anello – ma entro fine luglio, come riferiscono i vertici di NTA, le prenotazioni oscilleranno fra ottocento e mille. Contiamo di riuscire a riempire 500 camere. E’ un obiettivo ambizioso in un periodo di bassa stagione per favorire la destagionalizzare dei flussi. Il turismo giapponese è uno dei segmenti più qualificati del turismo culturale internazionale, caratterizzato da elevata attenzione alla qualità dell’offerta. In questa direzione, la Japan Week favorirà nuove collaborazioni con tour operator e operatori turistici asiatici per l’inserimento di Palermo nei circuiti culturali internazionali dedicati al mercato orientale. Non saremo solo città ospitante, ma partner strategico di un progetto internazionale fondato sulla costruzione di nuove opportunità comuni. Palermo sarà la casa del Giappone nel Mediterraneo”.