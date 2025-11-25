L’atmosfera del Gattopardo in una serata in costume a Sydney

Il Royal Automobile Club di Sydney ha ospitato una serata in costume ispirata al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”. Organizzata dall’Agenzia Ice e dall’Ambasciata d’Italia durante la decima Settimana della cucina italiana nel mondo, con la collaborazione del Co.As.It, della Società Dante Alighieri e dello Studio De Luca di Sydney, la cena del Gattopardo ha visto la presenza di oltre centotrenta ospiti, inclusi rappresentanti istituzionali, aziende internazionali, importatori e distributori della filiera agroalimentare, Com.It.Es, associazioni culturali, media italiani e australiani.

L’appuntamento ha reso omaggio all’attrattività e alla riconoscibilità della Sicilia nel mondo, alle eccellenze dell’export dell’isola, al suo tessuto imprenditoriale, nonché al suo immenso patrimonio storico, paesaggistico e artistico-culturale. Nell’inaugurare la serata, Simona Bernardini, direttrice dell’agenzia Ice a Sydney, ha ripercorso punti di forza e sfide legato allo sviluppo economico dell’isola, con uno sguardo rivolto alla competitività, all’innovazione e all’integrazione delle catene del valore.

Il primo segretario dell’ambasciata d’Italia, Ciro Carroccio, ha offerto uno sguardo d’insieme sul valore della Sicilia nell’immaginario collettivo, sulla sua identità plurale figlia di una storia millenaria, e sulle sue eccellenze nel campo scientifico e nel settore industriale.

Ha occupato un ruolo centrale l’intervista in video collegamento alla celebre autrice del romanzo bestseller “I leoni di Sicilia”, Stefania Auci. La scrittrice ha restituito al pubblico un punto di vista privilegiato sul ruolo della borghesia e dell’aristocrazia siciliane innanzi ai grandi rivolgimenti politici e sociali degli ultimi due secoli, cogliendo con lucidità analogie e contrasti tra la vicenda della famiglia Florio e la storia dei Gattopardi siciliani.

Il segmento divulgativo-culturale ha poi visto il contributo di un ricco parterre di panelists, moderato dalla giornalista Giulia Zaetta: la prof.ssa Joanna McMillan, ricercatrice in scienza della nutrizione, ha passato in rassegna i benefici della Dieta Mediterranea, esplorando i nessi tra alimentazione, longevità e salute metabolica; lo chef Gabriele Franco ha posto l’accento sui regimi di qualità (denominazioni di origine e indicazioni geografiche) che tutelano il vasto patrimonio agroalimentare siciliano; la dott.ssa Concetta Cirigliano Perna (Società Dante Alighieri) ha declinato la tradizione siciliana del banchetto attraverso i valori della memoria, dell’identità e della tradizione; Claire O’Mahony e Sharmin Lubonski (Flight Center Business Travel) hanno messo in luce l’attrattività internazionale della Sicilia, tra turismo esperienziale, itinerari culturali e slow travel; Alexia Petsinis, giornalista e content creator, ha analizzato il ruolo della Sicilia come fonte di ispirazione creativa.