Marsala, a Isola Lunga la notte si vive tra gusto, stelle e musica

Sta per iniziare un nuove weekend di eventi nella suggestiva cornice di Isola Lunga, nello Stagnone di Marsala. Stasera, sabato 9 agosto, infatti, è in programma “Aspettando San Lorenzo” all’Isola Lunga in collaborazione con Cantine Florio: una serata tra gusto e stelle, sospesi tra il silenzio delle saline e il cielo più magico dell’anno. Accanto alla cena anche 4 calici di vino in abbinamento ai piatti a cura di Cantine Florio e poi occhi al cielo per aspettare le stelle cadenti.

Partenze in barca dal Molo Saline Ettore e Infersa, Menù degustazione + Vini Florio: 60 euro adulto, 30 euro bambino.

Domani, invece, a Isola Lunga una notte di musica con il concerto del Wave Trio: a partire dalle 20.30, si terrà “Il suono delle stelle”, evento organizzato da KirArt in collaborazione con SEI – Saline Ettore e Infersa. Il protagonista della serata sarà il Wave Trio che proporrà un viaggio musicale nella tradizione brasiliana, reinterpretando in chiave contemporanea alcuni dei più celebri brani di compositori come Hermeto Pascoal, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque e João Donato. Accanto al concerto, una cena sotto le stelle con degustazione di prodotti tipici siciliani, curata da SEI per offrire un’esperienza che fonde musica, territorio e gusto.

Per prenotazioni: https://www.seisaline.it/eventi

Questo invece il calendario dei prossimi djset di agosto al Mamma Caura: