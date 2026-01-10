Max Gazzè inaugura Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026

Si aprirà con il concerto di Max Gazzè Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, prima città a fregiarsi del titolo dell’iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’artista sarà in concerto venerdì 16 gennaio in Piazza 15 gennaio 1968 con appuntamento d’inizio alle 21 e ingresso gratuito.

“Musicae Loci” è il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali. Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè torna ad immergersi nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia. Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola, l’artista porta sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che assorbe colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo viene ospitato con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse. Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto nuovo e spettacolare.