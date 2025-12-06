Natale a Erice tra schiaccianoci e presepi

Quando la tradizione presepiale siciliana si fonde con l’incanto degli schiaccianoci dalla Germania, nasce un evento senza precedenti. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Erice ospita una collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon mai esposta prima in Sicilia, il primo concorso “Presepe Sportivo” in seguito alla proclamazione a Città Europea dello Sport 2027, e un museo diffuso con oltre 30 natività artigianali.

La collezione degli schiaccianoci si sviluppa in due luoghi. Il Palazzo Comunale custodisce un tesoro che ha viaggiato dalla Germania fino agli Stati Uniti per approdare in Sicilia: schiaccianoci delle storiche manifatture tedesche Steinbach e Ulbricht, autentiche opere d’arte lignee donate al Comune di Erice da Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel. Una sezione trova casa nella Sala Blu del Polo Museale A. Cordici: una teca centrale con schiaccianoci ispirati a “A Christmas Carol” e i “Fumatori” che diffondono incenso.

Durante le festività, Erice si trasforma nel “borgo dei presepi” e guida residenti e visitatori tra vie medievali e antiche chiese che ospitano presepi di ogni genere, testimonianza del profondo legame del borgo con la cultura natalizia. Il percorso include presepi tradizionali napoletani e siciliani ed ancora presepi artistici e contemporanei. Arricchiscono il programma i presepi viventi e medievali.

Tre itinerari – verso Porta Carmine, Porta Trapani e il Balio – completano l’esperienza, con presepi allestiti in grotte naturali e scorci panoramici. Al Palazzo Sales prende vita il Concorso “Presepe Sportivo”. Cinque installazioni raccontano la Natività attraverso il linguaggio dello sport, coinvolgendo associazioni sportive, scuole e appassionati in una narrazione che coniuga spiritualità e agonismo. Il calore del Mediterraneo dialoga con la tradizione del Nord Europa.

La piazza principale è il cuore della festa con mercatini artigianali che offrono ceramiche, dolci, prodotti tipici e addobbi fatti a mano, alternati a concerti live e Dj set.

Concerti e spettacoli musicali animeranno inoltre il Teatro Gebel Hamed e la Cappella di Casa Santa Sales, ampliando il calendario degli eventi e offrendo nuovi spazi di fruizione culturale. I bambini hanno il loro regno speciale in Piazzetta San Giuliano, dove la Casetta di Babbo Natale aspetta letterine, sogni e laboratori creativi.

Il gran finale è affidato a Kawabonga, il party internazionale dove partecipare significa dimenticarsi del domani. La notte di San Silvestro, Piazza della Loggia diventa una pista sotto le stelle medievali: DJ set da Trap a Techouse, remix e mash up che fondono generi e generazioni, scenografie spettacolari con fiamme, coriandoli, gonfiabili ed effetti speciali. Il team guiderà il countdown verso il 2026 con live music e fuochi d’artificio. Il patrimonio millenario si carica dell’energia della festa più attesa dell’anno.

Durante tutto il periodo restano aperti il Polo Museale “A. Cordici”, il Presepe Animato di Erice in Miniatura, Torretta Pepoli e le chiese. Info point a Porta Trapani e Piazza della Loggia. Erice è raggiungibile con la funivia.