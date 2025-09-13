Pachino brinda al futuro con tre giorni di vendemmia

La città di Pachino si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa della Vendemmia, in programma dal 19 al 21 settembre. Cantine, ristoratori locali e protagonisti della vendemmia sono già in fermento per esaltare i sapori e l’indole enologica del territorio.

La festa si svolgerà, ancora una volta, alla Stazione del Vino, in Piazza Pietro Nenni, luogo destinato a diventare capolinea della ferrovia d’Italia grazie ai lavori in corso che dal 2026 la rimetteranno in funzione.

L’edizione 2025 della Festa della Vendemmia, con conferenze e dibattiti, coinvolgerà importanti ospiti istituzionali mettendo al centro obiettivi cruciali per lo sviluppo a lungo termine, perché la ferrovia non è l’unica leva che accelererà il dinamismo enoturistico. Nell’ambito del progetto Vino Connect Sicilia, sono già in corso anche i lavori di riqualificazione nello storico Palmento – l’ottocentesco edificio in contrada Lettiera – che si trasformerà nel Museo del Vino. Inoltre continua la mappatura del Cammino del Vino con molteplici tappe di interesse che condurranno alla scoperta dei borghi del Nero d’Avola, delle vigne, delle cantine con percorsi esperienziali.

Durante l’evento in programma sarà possibile assaggiare al calice oltre 60 etichette di vini accompagnate da degustazioni create dai ristoratori locali con il supporto dei giovani studenti dell’Istituto Alberghiero Paolo Calleri per celebrare le produzioni d’eccellenza.

Tra le competizioni e le iniziative di intrattenimento che coinvolgeranno la comunità ci saranno il Concorso dei Vini dello Scagno, la Vendemmia nel Piatto e l’attesissimo Palio delle Botti con la spettacolare corsa simultanea di decine di barrique; quest’anno si registra una crescita esponenziale di partecipazione alla gara da parte di cantine, associazioni, famiglie e gruppi che si lasceranno travolgere dal divertimento.

Special Guest della Festa della Vendemmia, sabato 20 settembre, sarà la band che ha fatto la storia della beat generation italiana degli anni ’60, i Dik Dik.