Petralia Soprana, domenica 21 settembre un’escursione lungo il fiume Salso

Anche quest’anno l’A.S.C.R. Verdi San Giovanni, con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana, rinnova l’appuntamento con l’escursione lungo il fiume Salso, giunta alla 17ª edizione.

All’evento, in programma per domani, domenica 21 settembre, prenderà il via dalla Frazione San Giovanni, nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 8.

L’iniziativa è aperta a persone di tutte le età e si svolgerà a piedi o con altri mezzi lungo un percorso immerso nel paesaggio fluviale delle Madonie fino alle Gole del Cigno dove sgorga una sorgente di acqua sulfurea. L’escursione è pensata per essere inclusiva e festosa, sarà guidata da guida Aigae e rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del territorio, promuovendo uno stile di vita sano e la riscoperta delle tradizioni locali.