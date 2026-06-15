Saracen Music Vibes, 11 concerti gratuiti al tramonto

Dal 20 giugno al 27 agosto il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine ospita undici appuntamenti musicali a ingresso libero con alcuni dei più autorevoli protagonisti della scena jazz siciliana e ospiti internazionali.

Il prato del Saracen Sands Hotel si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto: la rassegna curata dal M° Claudio Giambruno proporrà un percorso musicale che attraversa generazioni e linguaggi diversi, ospitando musicisti che rappresentano alcune delle eccellenze della scena siciliana e nazionale: “La rassegna vuole raccontare la ricchezza del jazz e delle sue contaminazioni, offrendo al pubblico concerti diversi tra loro ma accomunati dalla qualità artistica e dalla capacità di creare emozioni condivise. Portare questa musica davanti al mare, al tramonto, rende ogni appuntamento ancora più speciale”.

Ad aprire il programma, il 20 giugno, sarà il Gianni Cavallaro Group con “Swingin’ Time”, seguito dal duo formato da Nicola Giammarinaro e Roberto Gervasi con “Due anime, due talenti”, da Federica Mosa Duo con “The Jazz Violin” e dal progetto “Confidentially” di Giuseppe Milici e Marcello Mandreucci. A luglio spazio alle atmosfere mediterranee di Giovanni Mattaliano e Giuseppe Urso con “Dreaming Waves”, alla Mimmo Cafiero Open Band con “Vitti ‘na Strada” e al blues internazionale di Umberto Porcaro & Blue Fellas. Agosto porterà sul palco il Brasile di Gianni La Rosa e Linda Armetta con “Pura Beleza Trio”, l’omaggio a Sonny Clark dell’Oscar Zenari Trio, il concerto del tenorsassofonista Claudio Giambruno che ospita il celebre trombettista francese Nicolas Folmer, unico ospite internazionale della rassegna, e si concluderà con “Mina in Jazz”, raffinata rilettura dei grandi successi dell’artista italiana interpretata da Antonella Schirò & Big Papa.

“Il Saracen Music Vibes rappresenta perfettamente la nostra idea di ospitalità: creare occasioni di incontro, cultura e intrattenimento aperte al territorio e ai nostri ospiti – ha dichiarato Daniela Ducato, General Manager del Saracen Sands Hotel – Vogliamo che il Saracen sia sempre più un luogo da vivere, non soltanto per chi soggiorna nella struttura ma anche per chi desidera trascorrere una serata speciale sul mare”.

Ogni serata sarà pensata come un’esperienza completa. Gli ospiti potranno infatti raggiungere il Saracen già dalle 190 per godersi un aperitivo vista mare prima del concerto oppure scegliere di prenotare un tavolo per la cena a bordo piscina, da vivere dopo il live, prolungando così la serata.

IL PROGRAMMA

20/6 – GIANNI CAVALLARO GROUP · “Swingin’ Time”

24/6 – NICOLA GIAMMARINARO & ROBERTO GERVASI · “Due anime, due talenti”

01/7 – FEDERICA MOSA DUO · “The Jazz Violin”

09/7 – GIUSEPPE MILICI & MARCELLO MANDREUCCI · “Confidentially”

16/7 – GIOVANNI MATTALIANO & GIUSEPPE URSO · “Dreaming waves”

21/7 – MIMMO CAFIERO OPEN BAND · “Vitti ‘na Strada”

29/7 – UMBERTO PORCARO & BLUE FELLAS · “Just the same old blues”

05/8 – GIANNI LA ROSA & LINDA ARMETTA · “Pura Beleza Trio”

12/8 – OSCAR ZENARI TRIO · “Omaggio a Sonny Clark”

19/8 – CLAUDIO GIAMBRUNO 4et feat. NICOLAS FOLMER · “Broadway songs”

27/8 – ANTONELLA SCHIRO’ & BIG PAPA · “Mina in Jazz”

Tutti i concerti sono a ingresso libero.