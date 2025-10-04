Sotto le volte del duomo di Monreale torna la Musica Sacra

Torna dal 10 al 17 ottobre la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale, con la sua 67^ edizione, appuntamento che unisce arte, spiritualità e musica nel cuore del duomo normanno.

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con il sostegno dell’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, si conferma una tra le manifestazioni più prestigiose del panorama musicale internazionale, con un pubblico di appassionati che annualmente giunge a Monreale per vivere l’esperienza irripetibile dell’ascolto sotto le volte dorate del Duomo. Per la serata inaugurale è in programma Die Schöpfung (“La Creazione”) di Haydn.

L’obiettivo è quello di orientare le scelte musicali secondo i temi del Duomo: nel 2026 sarà la “Vita di Cristo”, con un itinerario musicale intorno al mistero dell’Incarnazione, della Passione e della Resurrezione; nel 2027 “L’Apocalisse”.

“La Settimana internazionale di musica sacra di Monreale – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – rappresenta un appuntamento di alto valore culturale e spirituale, che contribuisce a rafforzare l’immagine della Sicilia nel panorama internazionale. La Regione sostiene con convinzione questa rassegna, che unisce tradizione, arte e musica in uno dei luoghi più rappresentativi del nostro patrimonio”.

La Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale nasce alla fine degli anni Cinquanta per volontà dell’Assessorato regionale al Turismo, con l’intento di valorizzare il Duomo come luogo privilegiato di ascolto e di raccoglimento. Nel tempo si è consolidata come una delle rassegne più longeve e autorevoli del genere, con ospiti quali Karl Richter, Hermann Scherchen, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Zubin Mehta e tanti altri interpreti di fama internazionale. Ogni edizione rappresenta un incontro tra la maestosità dell’architettura e la potenza della musica.