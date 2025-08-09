ViniMilo: 45ª edizione con un logo rinnovato

ViniMilo, la più antica manifestazione sull’Etna dedicata ai vini e alla gastronomia del grande vulcano, si prepara alla sua 45° edizione, dal 29 agosto al 14 settembre 2025.

Il contenuto della manifestazione negli anni si è evoluto assecondando i costanti ritmi di crescita dei vini dell’Etna, affiancando la tradizionale festa di piazza con masterclass, degustazioni e dibattiti. Quest’anno è toccato alla forma con il restyling del marchio e del logo presentati venerdì 1 agosto alla stampa dal sindaco Alfio Cosentino, da Turi Caggegi (giornalista e coordinatore generale della manifestazione) e da Sarah Bersani che ha curato il progetto grafico.

Lo spigolo del vulcano, l’onda curva del mare, un calice che accoglie e racconta il territorio e il suo paesaggio. ViniMilo da oggi è “L’Etna nel calice”, questa è la frase che accompagna il visual di tutta la comunicazione. “Il progetto di restyling – ha spiegato Sarah Bersani – è nato proprio da una riflessione profonda fatta dagli organizzatori sul significato stesso di ViniMilo: una manifestazione che non celebra soltanto il vino, ma un territorio, un paesaggio, una cultura”.

Nel corso della presentazione sono stati “spoilerati” ai giornalisti in sala alcuni temi della prossima edizione che come sempre avrà per “guest star” l’Etna Bianco Superiore DOC. Dal focus sui vini affinati sott’acqua alla novità del Vinobus, il servizio introdotto da Strade del Vino e dei Sapori dell’Etna che nei due weekend metterà a disposizione un bus in partenza da Catania (Piazza Stesicoro) per un tour delle cantine con degustazioni, light dinner in cantina e tappa finale in piazza a Milo; e ancora masterclass con sommelier, assaggiatori e giornalisti enogastronomici, degustazioni in cantina con Slow Food Catania e le eccellenze gastronomiche dei presìdi siciliani e ViniMilo Fest con piatti gourmet e musica live al Teatro Lucio Dalla; e poi convegni su biodiversità, over tourism e patriarchi della vite in collaborazione con varie università ed enti di ricerca.

Fra le novità della prossima edizione di ViniMilo figurano poi alcune aziende di produttori del territorio che, per la prima volta, a settembre apriranno le porte di cantine e resort in fase di ultimazione in occasione di eventi a tema dedicati al mondo del vino. “Un grande segnale di apertura e collaborazione da parte dei produttori – ha commentato il sindaco Cosentino – molti dei quali storici partner di ViniMilo. Veder nascere queste cantine, spesso eleganti resort che hanno valorizzato palmenti e case rurali di queste contrade, rende tangibile lo sforzo nostro e degli imprenditori, ai quali sono grato, per far crescere il territorio e la sua comunità, nel rispetto del paesaggio e dell’Etna”.

Nel corso della serata gli spazi del Vecchio Mulino hanno ospitato un percorso di degustazione dei migliori prodotti tipici siciliani abbinati a vini dell’Etna. Un evento, organizzato dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, presieduta da Ignazio Puglisi – su iniziativa della Regione Siciliana – nell’ambito delle attività legate al Progetto operativo n. 01/2025 “Valorizzazione e promozione integrata del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara”. Il programma su www.vinimilo.it