Vivere di Turismo: in Sicilia due tappe dell’AperiTour 2026

Catania e Sciacca saranno le uniche due tappe in Sicilia dell’AperiTour 2026 di Vivere di Turismo, il progetto itinerante che per la prima volta esce dai confini del Festival di Rimini per portare formazione, confronto e comunità direttamente nei territori.

L’appuntamento è fissato per martedì 28 aprile Le Village di via Ursino, 58 a Catania e mercoledì 29 aprile alle 17 alla Badia Grande, in un incontro rivolto agli operatori del turismo, in particolare dell’extralberghiero e dell’ospitalità diffusa, ma aperto anche a chi si occupa di accoglienza a vario titolo.

AperiTour nasce come momento formativo e culturale per chi lavora nel settore e sceglie di aggiornarsi costantemente: strategie operative, analisi dei trend, strumenti concreti e nuove visioni per migliorare la qualità dell’offerta e il posizionamento delle strutture. L’iniziativa promuove inoltre una riflessione più ampia sul ruolo dell’ospitalità come leva di sviluppo sociale, culturale e identitario dei territori, favorendo connessioni tra operatori e comunità locali.

Il progetto prende forma anche a seguito della pubblicazione del libro “Cittadini Ospitali”, che raccoglie esperienze e visioni di ospitalità contemporanea a livello nazionale, tra cui il racconto del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca.

Con la partecipazione straordinaria in tutte le tappe di The Host in Power Peppe & Ciccio.

L’evento si concluderà con un momento di networking. Informazioni e iscrizioni su www.aperitour2026.it.