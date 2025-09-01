Costa Crociere: a Palermo corsi gratuiti per essere assunti

Al via in Sicilia quattro corsi di formazione gratuiti promossi da Costa Crociere. In particolare, si selezionano aspiranti tecnici dell’accoglienza turistica, tecnici audio luci, tecnici di produzione fotografica e animatori di servizi all’infanzia per un totale di 60 corsisti.

I quattro corsi propedeutici all’imbarco si svolgeranno a Palermo, presso l’Ente di Formazione Global Service for Enterprises S.r.l.. e a bordo delle navi di Costa Crociere.

I percorsi sono così articolati:

tecnico audio luci per lo spettacolo: 654 ore, di cui 414 ore di aula e 240 di stage;

tecnico dell’accoglienza turistica: 654 ore, di cui 414 ore di aula e 240 di stage;

tecnico di produzione fotografica: 854 ore, di cui 557 ore di aula e 297 ore di stage;

animatore servizi all’infanzia: 854 ore, di cui 557 ore di aula e 297 ore di stage.

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte ore corso.

Gli interessati ai corsi gratuiti promossi da Costa Crociere in Sicilia possono candidarsi entro il 13 settembre 2025 compilando lo spceifico modulo di domanda:

Animatore servizi all’infanzia: MODELLO (Doc 186 KB).

Tecnico Audio Luci per lo Spettacolo: MODELLO (Doc 186 KB);

Tecnico dell’Accoglienza Turistica: MODELLO (Doc 186 KB);

Tecnico di Produzione Fotografica: MODELLO (Doc 186 KB);

La domanda deve pervenire, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale, con una delle seguenti modalità: per e-mail all’indirizzo: info@glosent.it; a mano presso la sede di Global Service for Enterprises S.r.l., sita in Via Enzo ed Elvira Sellerio n.34 a Palermo, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30; tramite raccomandata A/R all’indirizzo suindicato (non farà fede il timbro postale di invio ma quello di ricezione).

Per richiesta di informazioni è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo: info@glosent.it oppure telefonare al numero 091/7846745 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30.