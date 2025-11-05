Al via il Black Friday di Costa Crociere

Gli itinerari a bordo di Costa Crociere sno già disponibile a un prezzo vantaggioso grazie alla promozione Black Friday, che parte proprio oggi e permette di vivere una crociera di 8 giorni da 399 euro a persona, per le prenotazioni effettuate entro il 1° dicembre 2025, sulle crociere alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Inoltre, è prevista una tariffa speciale anche per chi decide di aggiungere al suo viaggio il pacchetto bevande, per rendere così la propria esperienza di vacanza ancora più completa.

“Le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri Partner della distribuzione hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi target di Clienti attraverso quelli che sono i nostri primi ambasciatori: i Partner della distribuzione – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni – La nostra nuova iniziativa commerciale dedicata al Black Friday nasce proprio con questo intento: aumentare il traffico in Agenzia e offrire un’ulteriore opportunità, un’esperienza ancora più completa per i propri Clienti e, al tempo stesso, incrementare il guadagno grazie alla tariffa con pacchetto bevande incluso. Redditività che cresce anche grazie all’incentivazione del Segui-C, che ha raggiunto il settimo e ultimo run dell’anno e vedrà tutti i partecipanti ottenere una supercommissione direttamente in estratto conto. Emozionare il Cliente resta la vocazione primaria di Costa e grazie alle Sea and Land Destinations i nostri Ospiti potranno visitare e vivere destinazioni, sul mare e a terra, davvero sorprendenti”.

La campagna comprende una grande varietà di itinerari, per incontrare i gusti di tutti: Costa Smeralda propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia.

Rimanendo sempre nel Mediterraneo, vi sono i due itinerari novità di Costa Toscana: il primo, dedicato ai “Golfi d’Italia”, con crociere di 8 giorni, fino a dicembre 2025, esplorando dai profumi della Provenza ai sapori della Catalogna, fino ai colori del Golfo di Napoli e delle casette delle Cinque Terre; il secondo, più lungo, da gennaio 2026, propone crociere di 12 o 13 giorni dall’Andalusia alla costa nordafricana, alla scoperta di un Mediterraneo inedito, con nuove e affascinanti mete come Malaga, Alicante, Tunisi e Tangeri. Nella stagione fredda è possibile ritrovare il caldo con l’itinerario novità alle Canarie e i Caraibi.

L’itinerario di Costa Fortuna verso l’arcipelago spagnolo, che toccherà anche Marocco e Madeira, permetterà, per la prima volta in assoluto, di visitare ogni settimana 6 isole in 8 giorni in questo paradiso dell’Atlantico situato appena dietro l’angolo, raggiungibile con formula volo+crociera da Tenerife e Las Palmas.

L’essenza più autentica dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con 3 itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e all’intimità incontaminata di Catalina Island, all’esperienza con ben 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a 6 isole diverse delle Antille.

Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, dove opereranno Costa Diadema e Costa Favolosa con itinerari da 8 a 15 giorni, con un piano voli da tutta Italia. Oltre, infine, alle crociere Transatlantiche e di posizionamento.