Federalberghi: calo ad agosto dovuto a cancellazioni

Riceviamo e pubblichiamo la replica della presidente di Federalberghi, Rosa Di Stefano, all’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello sull’afflusso di turisti a Palermo ad agosto.

“Il dato diffuso da Federalberghi si riferisce esclusivamente al mese di agosto, come è stato ampiamente diffuso ieri in una nostra nota, sulla base del previsionale registrato nella prima decade del mese. Fino a luglio, come abbiamo più volte dichiarato nei precedenti comunicati stampa, il settore ha registrato numeri in crescita rispetto al 2024. Il calo del 10% segnalato riguarda invece il periodo successivo al primo agosto, legato in larga parte a cancellazioni già confermate.

È quindi fuorviante confrontare dati su periodi diversi o trarre conclusioni generiche sull’andamento complessivo del settore. La nostra rilevazione fotografa un fenomeno preciso e circoscritto, che tuttavia non va sottovalutato.

Sul fronte sicurezza, inoltre, non possiamo liquidare come ‘episodi isolati’ eventi che, al contrario, negli ultimi mesi si sono verificati con maggiore frequenza e intensità, colpendo direttamente i turisti. Le immagini del turista americano aggredito e ferito gravemente, con la testa spaccata, hanno fatto il giro del mondo, incidendo sull’immagine della città. Il turismo vive anche e soprattutto di reputazione, non basta dire che Palermo è una città d’arte e cultura, bisogna tutelare chi la visita e garantire un contesto urbano percepito come sicuro. Ignorare o minimizzare il problema significa rischiare di compromettere la fiducia dei viaggiatori e il lavoro di anni per consolidare il brand Palermo.

Il nostro interesse è e resta pienamente in linea con la crescita di Palermo come destinazione turistica – conclude la presidente degli albergatori palermitani – Non trascuriamo la fatica e l’impegno che ogni imprenditore mette nel creare un’azienda, assumersi rischi e scommettere su un territorio: è proprio per questo che riteniamo importante segnalare, con precisione e trasparenza, i dati reali e i periodi di riferimento, così da poter intervenire tempestivamente dove necessario”.