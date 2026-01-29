A Naro le imprese fanno rete per raccontare un territorio

Un gruppo di aziende che operano nel territorio di Naro e dell’entroterra agrigentino ha scelto di unire competenze, esperienze e visioni per costruire un progetto comune di promozione turistica, culturale ed enogastronomica. Nasce così “Naro & Dintorni – Vera Sicilia”, un’iniziativa fondata sul valore della rete e sulla volontà di fare sinergia, mettendo al centro le campagne di Naro, il paesaggio rurale, le produzioni agricole, la storia e le bellezze di un territorio autentico, ancora lontano dai flussi turistici di massa.

Il progetto non nasce come vetrina individuale, ma come alleanza tra imprese locali che condividono

un interesse comune: valorizzare Naro come cuore narrativo e operativo di un sistema territoriale

coerente, credibile e riconoscibile sul mercato turistico.

Dal 23 al 25 gennaio la rete di aziende ha organizzato un educational weekend che ha coinvolto 18 tour operator, DMC e agenzie di viaggio italiane e internazionali, con l’obiettivo di valorizzare l’entroterra come destinazione esperienziale e complementare alla Valle dei Templi, e di far vivere il territorio dall’interno, attraverso esperienze reali, già operative e modulabili.

Queste alcune delle attività programmate nel corso delle tre giornate

● visita guidata del centro storico di Naro e del Castello Chiaramontano, a cura di WeNaro, realtà impegnata nella valorizzazione culturale e nella narrazione identitaria della città;

● esperienze in cantina presso Baglio Bonsignore, Tenute Camilleri e Cantina Bagliesi, espressione della viticoltura locale e dei vitigni identitari dell’area;

● degustazioni di olio extravergine di oliva e visita al frantoio presso Val Paradiso, punto di riferimento per la produzione olearia del territorio;

● attività rurali ed esperienze agricole presso Fattoria Vassallo, esempio di agricoltura sostenibile e didattica, legata ai ritmi e ai saperi della campagna siciliana;

● accoglienza e ospitalità diffusa nelle strutture Stella del Rio, Baglio San Nicola e Baglio Lauria, che rappresentano il modello di ricettività rurale e autentica del territorio.

Un percorso pensato non come semplice evento promozionale, ma come momento di confronto operativo con gli operatori del settore: ogni esperienza infatti è modulabile, acquistabile singolarmente o combinabile in itinerari più ampi, costruiti in modo flessibile in base ai diversi target turistici, con il supporto operativo del DMC CuriusuTravel, realtà attiva sul territorio e specializzata nella costruzione di proposte tailor made. Un progetto che racconta Naro non come singola destinazione, ma come cuore vivo di una Sicilia interna da scoprire, abitare e condividere.