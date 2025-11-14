Agrigento sperimenta info-point diffuso per i turisti

Entra nella sua fase pratica il progetto “Info point diffuso” promosso dalla Pro loco Agrigento, con il supporto di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 e parte del dossier di candidatura: un sistema di accoglienza e informazione turistica (14 i punti informativi) che trasforma la rete dei commercianti locali in ambasciatori della città.

I commercianti aderenti diventano “ciceroni di prossimità”, offrendo un servizio di accoglienza informale ma competente, con il supporto della Pro loco e della rete di operatori locali. L’iniziativa è realizzata in sinergia con Confcommercio Agrigento.

“Un progetto importante, uno dei 44 del dossier di candidatura di Agrigento Capitale italiana della cultura e soprattutto, un servizio che resterà alla città. Rende tangibile l’idea di una comunità aperta, inclusiva: Agrigento è già una città ospitale e disponibile per chi arriva, adesso offre in più un servizio diffuso e di qualità” dice il direttore generale di Agrigento2025, Giuseppe Parello.

“Con l’Info point diffuso realizziamo un modello di accoglienza partecipata, che unisce cittadini, operatori e turisti in un unico percorso di scoperta della città. Agrigento diventa una comunità che accoglie, informa e racconta se stessa con orgoglio” conclude Beniamino Biondi, presidente della Pro loco Agrigento.