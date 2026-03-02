Cefalù sigla gemellaggio con la slovacca Nove Zámky

Frmato stamattina a Cefalù il primo atto di quello che in futuro porterà a un gemellaggio tra la cittadina normanna e la città slovacca di Nove Zámky. L’ambasciatrice della Repubblica Slovacca S.E. Karla Matiasko Wursterova e il sindaco della città di Nove Zámky, Otakar Klein, hanno fatto visita in città per rendere omaggio ad uno dei più grandi artisti slovacchi, Ernest Zmeták nato a Nove Zámky, deponendo personalmente un omaggio floreale dinanzi alla targa commemorativa a lui dedicata ubicata a Cefalù in via Bagni.

L’artista è stato una delle personalità più illustri del panorama artistico slovacco e la sua connessione con l’Italia, in particolare con la Sicilia e Cefalù, è stata di grande importanza per la sua carriera e ispirazione, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per il suo lavoro e la sua vita. Alla luce di questo legame, è stato siglato un memorandum di intesa finalizzato ad avviare un percorso di collaborazione per addivenire a un gemellaggio tra la città di Cefalù e Nove Zámky, città natale dell’artista, rafforzando al contempo il legame di amicizia e cooperazione tra le comunità italiane e slovacche.

“L’arte – ha detto il sindaco Tumminello durante la cerimonia della firma presso il teatro Cicero – ancora una volta è simbolo di unione tra popoli e culture. Siamo felici che il legame dell’artista Ernest Zmeták e Cefalù ci porti oggi alla possibilità di avviare progetti culturali e di scambio tra le nostre città”.