La Taormina turistica chiude, come sempre, d’inverno
09 Gennaio 2026, 11:45
Anche quest’anno l’allungamento della stagionalità turistica non porterà i frutti sperati. Com’è orami copione da anni dopo l’Epifania sono numerose le strutture turistiche che chiuderanno i battenti per l’inverno. Secondo i dati rivelati dal presidente degli albergatori, Gerardo Schuler, al quotidiano La Sicilia, “per il periodo di gennaio febbraio saranno a disposizione circa mille 500 posti letto alberghieri ai quali si dovranno aggiungere quelli della ricettività extralberghiera”.
Si attende un po’ di movimento per il periodo di Carnevale ma la stagione turistica inizierà, ufficialmente, a metà marzo. Quest’anno la Pasqua cade il 5 aprile e, come sempre, segnerà l’avvio ufficiale della stagione turistica 2026.
Intanto, Taormina ha chiuso il 2025 con oltre 1,4 milioni di pernottamenti escludendo i dati del Capodanno appena trascorso. Ottimi anche gli introiti della tassa di soggiorno che si è attestata attorno ai 4 milioni di euro.