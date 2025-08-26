Pantelleria esce dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale

Con delibera n. 28 del 14 agosto 2025 la Giunta del Comune di Pantelleria recede dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale. Si interrompe così una collaborazione decennale, culminata nel settembre scorso con due giorni di incontri tra i rappresentati dell’Amministrazione Comunale e una delegazione dello stesso Distretto presieduto dalla presidente Rosalia D’Alì.

In quell’occasione l’assessore al Turismo, Federico Tremarco, era stato nominato componente tecnico all’interno della struttura. E adesso è lo stesso Tremarco a chiedere la predisposizione di apposito atto amministrativo per il recesso, sottolineando che la decisione deriva da diversi fattori.

Ad esempio dalla “mancanza di un adeguato focus sulle peculiarità territoriali dell’Isola”, dal fatto che “i vantaggi tangibili derivanti dall’adesione non appaiono proporzionati alle risorse economiche investite”, da una “non coincidenza tra i contenuti e le linee di azione del Distretto e il piano di marketing territoriale predisposto per Pantelleria, che costituisce la nostra guida operativa per uno sviluppo turistico sostenibile e coerente”.

Il Comune di Pantelleria (quale partner strategico ammesso al Distretto) è onerato di una quota annuale da apportare al Fondo di gestione che, per l’anno 2025, era stabilita in poco meno di 10 mila euro. Lo status di partner strategico sarà comunque mantenuto fino alla fine dell’anno.