Portopalo di Capo Passero protagonista in TV grazie alla campagna televisiva ENI collegata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

“Da oltre un mese – dice il sindaco Rachele Rocca – ogni giorno, i canali TV nazionali mostrano la nostra terra: il mare, i paesaggi, l’identità di Portopalo di Capo Passero dentro una campagna di livello internazionale. È un impatto pubblicitario enorme: visibilità, attrattività, turismo, valore per il territorio e per le attività locali. Un risultato che nessuna promozione tradizionale avrebbe potuto ottenere così.

Intanto, da qualche giorno è in onda il secondo spot. Ancora una volta il nostro paese al centro. Ancora una volta la nostra terra raccontata all’Italia intera: Canale 5, Italia 1, Rai 2 e tutti gli altri canali televisivi nazionali. Un grande risultato, una vetrina mai avuta prima che ci rende orgogliosi del nostro paese”.

