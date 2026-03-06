Realmonte in gara per il Borgo dei Borghi 2026: come votare

Realmonte rappresenta la Sicilia nel concorso nazionale “Borgo dei Borghi 2026”, il celebre concorso della trasmissione Kilimangiaro di Rai 3 giunto alla sua XIII edizione. Il borgo agrigentino, famoso per la Scala dei Turchi, è l’unico comune dell’isola in gara e punta a conquistare il titolo con il sostegno del territorio.

La candidatura del borgo non rappresenta soltanto un riconoscimento della sua bellezza paesaggistica. È anche una sfida che riguarda il futuro turistico ed economico del territorio. Il progetto ha già raccolto il sostegno di realtà istituzionali e imprenditoriali locali, che vedono in questa partecipazione una possibilità concreta di rafforzare l’immagine della provincia agrigentina. Come sottolinea Confcommercio Agrigento, il valore della candidatura va ben oltre il singolo comune: “Sostenere Realmonte significa sostenere l’intero sistema produttivo della provincia. Un eventuale successo porterebbe una visibilità nazionale senza precedenti, creando un impulso vitale per l’indotto: dalla ristorazione alle strutture ricettive, fino al commercio e ai servizi”.

Per sostenere il borgo agrigentino basta registrarsi sulla piattaforma RaiPlay, accedere alla sezione dedicata al “Borgo dei Borghi 2026” e selezionare Realmonte. Le votazioni sono già aperte e si chiuderanno alle 23:59 del 22 marzo 2026.