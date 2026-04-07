Taormina celebra la Festa della Primavera tra musica e fiori

Taormina si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della bellezza, della natura e della cultura con la “Festa della Primavera”, in programma il 24, 25 e 26 aprile. Un appuntamento promosso dalla Fondazione Taormina, in sinergia con l’Amministrazione comunale, che trasformerà il centro storico e la Villa Comunale in un grande palcoscenico diffuso dedicato ai fiori, alla musica e alle esperienze condivise.

Particolare attenzione è stata riservata alla Villa Comunale, scelta come uno dei luoghi centrali della manifestazione. Una scelta che assume un valore ancora più significativo alla luce degli eventi che, nei mesi scorsi, hanno colpito e ferito questo straordinario patrimonio.

Si parte venerdì 24 aprile con l’anteprima “La Primavera al Parco Trevelyan”, dedicata ai piccoli studenti delle scuole cittadine, tra attività di giardinaggio, laboratori didattici e momenti di convivialità immersi nel verde della Villa Comunale. Nel pomeriggio, in Piazza IX Aprile, la cerimonia ufficiale di apertura con il taglio del nastro floreale, seguita dal brindisi di primavera e da un momento musicale.

Sabato 25 aprile il centro storico si vestirà di colori con “Taormina in Fiore”, un percorso di allestimenti floreali che accompagnerà cittadini e turisti lungo le vie della città, fino al concerto serale dell’Orchestra Mandolinistica Giovanile di Taormina.

Domenica 26 aprile spazio al benessere e alla musica con “Fiori & Musica”: sessioni di yoga e make-up ispirate alla primavera nella Villa Comunale, la sfilata fiorita lungo Corso Umberto e, in chiusura, il concerto dell’Orchestra “a Plettro” Città di Taormina.

“Con la Festa della Primavera vogliamo raccontare una Taormina viva, accogliente e capace di rinnovarsi attraverso eventi che uniscono bellezza, identità e partecipazione”, dice la presidente della Fondazione Taormina, Valeria Brancato – Abbiamo immaginato un percorso che parte dai fiori come simbolo universale di rinascita e si traduce in un’esperienza condivisa, capace di coinvolgere tutte le generazioni. La Fondazione continua così il suo lavoro di valorizzazione culturale e territoriale, costruendo occasioni che parlano al cuore della città e dei suoi visitatori”.

Per l’assessore al Turismo, Beatrice Briguglio, “questa manifestazione rappresenta un tassello importante nella strategia di promozione turistica della città. Puntiamo su eventi che valorizzino Taormina in tutte le stagioni, offrendo esperienze di qualità e rafforzando la sua attrattività anche oltre i grandi flussi estivi. La Festa della Primavera è un invito a vivere la città in modo autentico, tra natura, cultura e tradizione”.