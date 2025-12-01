Terrasini sigla gemellaggio con il lago di Bolsena

Terrasini getta le basi per un proficuo rapporto di confronto, scambio e collaborazione con il Consorzio turistico del lago di Bolsena. Un rapporto consolidatosi con la visita istituzionale e turistica tra i Comuni di Terrasini e Cinisi e il consorzio turistico di Bolsena dell’alta Tuscia.

L’incontro si è svolto nell’aula consiliare del Comune di Terrasini, dove il sindaco Giosuè Maniaci ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei comuni di Montefiascone, Marta, Bolsena, Capodimonte e Gradoli, e il concittadino Manlio Sciuto che vive lì e che ha sempre lavorato per questo risultato. Presenti inoltre i gestori delle strutture ricettive locali che hanno ospitato la delegazione con il loro presidente Gabriele Trombetta, la Pro Loco e i rappresentanti dell’associazione Hospitality Pro.

Dopo un momento di confronto istituzionale e sulle tematiche legate al turismo, la delegazione si è recata al museo d’Aumale e quindi all’azienda agricola L’orto di Rosolino.

“Giornate importanti che ci spronano ad andare avanti, ci convincono che siamo sulla strada giusta della promozione e della collaborazione con gli operatori del settore e ci invitano ad investire sempre di più sul turismo”, ha commentato il primo cittadino che ha sottolineato le sfide legate alla gestione di un afflusso turistico sempre più consistente: “raggiungiamo le 500 mila presenze in una sola stagione estiva. Un dato che conferma la nostra attrattività ma che richiede organizzazione, coordinamento e visione”.

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa è stato Gabriele Trombetta, delegato Federalberghi Extra di Terrasini e leader di Hospitality Pro: “Questo gemellaggio è lo specchio della nostra associazione, fondata sugli interscambi professionali tra strutture alberghiere e sulle relazioni umane che rafforzano la cooperazione. È da qui che nasce una crescita reale”.