Turismo outdoor come volano promozionale dei Nebrodi

Per quattro giorni escursioni ed esperienze emozionanti hanno animato l’Outdoor Fest di Longi, organizzato dall’Associazione Naturalistica La Stretta di Barbara Cangemi e Calogero Castano. Dal 30 maggio al 2 giugno, trekking, canyoning e arrampicate hanno avvicinato un nutrito gruppo di appassionati alla bellezza dei Nebrodi, come racconta il sito di informazione locale Tempostretto.

Prima tappa la cerimonia di intitolazione ad Antonio Araca del Parco Avventura che riaprirà tra qualche settimana dopo un lungo periodo di chiusura. Quindi il trekking diretto alle Rocche del Crasto dove, in un contesto isolato dal mondo, gli escursionisti hanno trovato l’accoglienza, con degustazione, del Rifugio del Sole gestito da Angelo Pidalà. Altra esperienza l’escursione alla cascata del Catafurco prima di concludere, l’ultimo giorno, con l’escursione al bosco di Mangalaviti, con la sapiente guida di Barbara Cangemi.

Ma non solo. L’Outdoor Fest ha proposto altre iniziative come arrampicate e canyoning che hanno offerto ai partecipanti la possibilità di immergersi nel ricco contesto ambientale di Longi. Ma è stato sicuramente anche un veicolo fondamentale di promozione del territorio. L’auspicio è che i comuni dei Nebrodi riescano a lavorare in sinergia, in un’ottica di sistema, utilizzando l’escursionismo come leva di sviluppo del territorio ma integrandolo a sistemi di collegamento più efficienti, strade meno dissestate, sentieri con un’adeguata segnaletica.