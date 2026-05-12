Un mega parco divertimenti a Partinico: ok della giunta

La Giunta Comunale di Partinico ha votato all’unanimità l’atto di indirizzo per il progetto “MERAVIGLIA – L’ITALIA CHE INCANTA”, il mega parco divertimenti che sorgerà in contrada Bosco Falconeria.

L’annuncio è stato dato su Facebook da Pietro Rao, sindaco del comune del palermitano: “si tratta di un progetto straordinario, destinato a diventare uno dei più grandi poli dell’intrattenimento d’Europa, paragonabile oggi soltanto a Disneyland Paris e secondo solo a Mirabilandia per estensione.

Parliamo di una rivoluzione vera. Una rivoluzione economica, occupazionale, turistica e sociale che prevede 300 posti di lavoro nella fase iniziale e fino a 1.500 lavoratori a regime; un indotto enorme per alberghi, ristorazione, commercio, trasporti e servizi; migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero”.

Per il primo cittadino, “Partinico può diventare la capitale del turismo esperienziale della Sicilia occidentale. E questa sfida non riguarda soltanto la nostra città. Per questo motivo, nei prossimi giorni coinvolgerò tutti i sindaci del comprensorio per avviare una pianificazione condivisa capace di preparare il territorio al grande impatto che quest’opera genererà. Dovremo lavorare insieme su: infrastrutture, viabilità, servizi, accoglienza, sviluppo economico, formazione e occupazione. Perché una occasione così importante va costruita insieme, con responsabilità, visione e coraggio”.