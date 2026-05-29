Dimensione Sicilia lancia i tour Sicilian Secrets in francese

Dimensione Sicilia amplia la propria programmazione internazionale e debutta con le nuove partenze garantite monolingua in francese dedicate al prodotto ‘Sicilian Secrets’. Il tour operator siciliano, attivo da oltre quarant’anni nell’incoming nell’Isola, rafforza così la propria presenza sui mercati esteri con una proposta studiata appositamente per il pubblico francese e canadese francofono.

La prima partenza del nuovo itinerario ‘Les Secrets de Sicile’ ha preso il via il 22 maggio. Il programma, completamente in lingua francese, rappresenta una novità assoluta all’interno dell’offerta del TO, che già propone tour garantiti in italiano, inglese e spagnolo sia in formula monolingua sia bilingue. Per il 2026 sono già previsti due itinerari dedicati e un totale di 20 date garantite.

“Il mercato ha risposto molto bene a un prodotto studiato ad hoc per questo target”, ha detto Julian Zappalà, general manager di Dimensione Sicilia, sottolineando come l’introduzione del nuovo collegamento diretto Air Canada Montréal-Catania rappresenti un’importante opportunità di sviluppo sul segmento canadese francofono. Positive anche le prime performance commerciali, con le partenze di luglio, settembre e ottobre che registrano già ottimi risultati.

Le nuove proposte si affiancano al recente ‘Unique Tour of Sicily’, inserito nella linea ‘Sicilian Secrets Premium Collection Tours’, il nuovo format small group in inglese dedicato a gruppi di massimo 14 partecipanti. Un prodotto che punta su esperienze autentiche, attività esclusive e attenzione alla qualità del servizio.

Anche i nuovi tour in francese manterranno la formula a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti per partenza, per garantire un’esperienza più curata e personalizzata.

Sul fronte mare proseguono inoltre le partenze garantite della crociera in caicco alle Isole Eolie, giunta alla sesta edizione. La prima partenza della stagione 2026, prevista il 30 maggio, risulta già sold out, confermando il crescente interesse verso formule di viaggio esperienziali.

Accanto ai tour regolari, Dimensione Sicilia continua infine a investire nel segmento tailor made, con itinerari personalizzati per individuali e gruppi, costruiti in base alle diverse esigenze di viaggio e ai vari target di mercato.