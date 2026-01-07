Isola Azzurra presenta il nuovo marchio A-Line

ll tour operator Isola Azzurra presenta “A-Line” nuovo marchio di proprietà dell’operatore, dedicato alle strutture della programmazione con le quali l’azienda intrattiene rapporti commerciali consolidati, a volte anche da anni, e in regime di vuoto per pieno e minimo garantito.

A-Line è l’abbreviazione di Azzurra Line, ed eredita la linea di prodotto sviluppata negli anni che veniva raccolta sotto la denominazione “Platinum” e oggi strutturata in un marchio riconoscibile, pensato per identificare una selezione mirata di hotel e resort che rispondono a criteri precisi di affidabilità, continuità operativa e coerenza qualitativa.

“A-Line rappresenta un passaggio naturale nella nostra evoluzione di prodotto – spiega Fabio Piraino, Business Development di Isola Azzurra -. È il risultato di rapporti costruiti nel tempo con partner alberghieri affidabili, che ci permettono di lavorare con formule contrattuali solide e di garantire al mercato un’offerta stabile, concorrenziale e, soprattutto, con disponibilità garantita”.

Il nuovo marchio verrà progressivamente integrato nella programmazione e negli strumenti di vendita del tour operator, puntando a diventare, insieme a Zeta Club & Resort, Azzurra World e Land&Sea, elemento distintivo dell’offerta Isola Azzurra per il trade.