Isola Azzurra rilancia pacchetti Land&Sea al Workshop BGY

Nel 2026 Isola Azzurra riproporrà 4 quattro pacchetti storici, rivisti e ulteriormente migliorati dell’offerta Land & Sea.

Land&Sea è un’idea di viaggio che combina relax, scoperta e divertimento in un unico pacchetto nel quale si mixano soggiorni di 7 notti negli Zeta Club e escursioni già programmate durate il soggiorno. Offrono un’esperienza a 360 gradi, pensata per soddisfare i desideri di ogni tipo di viaggiatore. Da relax al mare a itinerari enogastronomici, da tour culturali a momenti di intrattenimento e sport, queste proposte reinventano il concetto di vacanza tradizionale.

Già nel 2023, con il lancio del primo pacchetto Land & Sea “La Sicilia incantata”, con base allo Zeta Resort Donnalucata, in azienda era chiaro che si stava aprendo una strada molto interessante. A fine 2025, Land&Sea è ormai un marchio consolidato dell’offerta del tour operator palermitano.

“Un’iniziativa “semplice” si è trasformata in un successo imprenditoriale – racconta Fabio Piraino Business Development Manager di Isola Azzurra -. E non a torto: vendere un classico pacchetto volo più sette notti in villaggio turistico, includendo una selezione di escursioni tematiche, non era certo… la scoperta del secolo. Averlo però reso un prodotto acquistabile su base individuale e disponibile per l’intera stagione estiva è stata la vera chiave del successo”, continua Fabio Piraino.

I pacchetti Land&Sea 2026, basati sulle strutture Zeta Club in Sicilia e Sardegna, sono disponibili online e su un catalogo monotematico dedicato, che verrà presentato al Workshop BGY del 27 gennaio, all’Auditorium Aruba, situato all’interno del campus Aruba Global Cloud Data Center in Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro (BG), a partire dalle 17, organizzato dall’Aeroporto stesso.

“L’occasione del workshop di Bergamo ci è particolarmente gradita, perché è proprio questa piazza ad aver creduto fin da subito nei nostri Land & Sea, con agenzie partner che hanno programmato sia gruppi sia individuali, con reciproca e grande soddisfazione”, conclude Fabio Piraino.