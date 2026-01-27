Bergamo più vicina a Kuwait City

La compagnia aerea Jazeera Airways annuncia il nuovo collegamento tra Kuwait City e l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) a partire dal prossimo 20 maggio. La rotta – è stato riferito nel corso di una conferenza stampa a Kuwait City – sarà operata con frequenza trisettimanale ogni lunedì, mercoledì e venerdì con un aeromobile Airbus 320 Neo in configurazione da 174 posti.

A rappresentare lo scalo italiano il DG di Sacbo Amelia Corti, che ha sottolineato che Orio al Serio è “il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways”, circostanza che “determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici”.