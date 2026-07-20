Caro voli, la Regione estende sconti fino a fine settembre

La Regione ha deciso di prorogare fino a settembre gli sconti sui biglietti aerei per i residenti dell’Isola, anche se inizialmente, soltanto per le tratte da e per Roma e Milano.

La misura, introdotta per alleggerire il costo dei collegamenti e favorire la mobilità dei siciliani, è stata estesa dal 31° luglio 2026 sino al 30 settembre 2026. L’importo massimo del contributo che potrà essere erogato sul prezzo del biglietto aereo di ogni singola tratta resta regolato come segue:

cittadini residenti che usufruiscono del contributo del 25%, 37,50 euro max;

cittadini residenti appartenenti alle categorie prioritarie che usufruiscono del contributo del 50%, 75 euro max.

Per il momento la copertura finanziaria garantisce soltanto la proroga per alcuni mesi. Per mantenere gli sconti per tutto il 2026 saranno necessari ulteriori sette milioni di euro, risorse che dovranno essere reperite con un successivo provvedimento finanziario.

La richiesta di contributo può essere richiesta su https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/loginspid.php