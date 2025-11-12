Il Sicilia Express torna anche a Natale 2025 contro il caro-voli

Anche per il Natale 2025 torna il Sicilia Express, il treno speciale che collega il Nord Italia con la Sicilia, pensato per consentire ai tanti siciliani residenti fuori dall’isola di tornare a casa durante le festività natalizie. L’iniziativa, finanziata ancora una volta dalla Regione Siciliana, conferma il successo delle precedenti edizioni e punta a e combattere i fenomeno del caro-voli verso il Sud.

Il treno partirà sabato 20 dicembre 2025 in direzione Sicilia e domenica 5 gennaio 2026 in direzione Nord Italia. La capienza del treno è di circa 500 passeggeri.

Il prezzo dei posti a sedere parte da 29,90 euro e saranno disponibili anche posti nelle cuccette. Il treno partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova e fermerà a Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Salerno. Una volta in Sicilia il treno si dividerà in due sezioni, una parte diretta a Palermo e l’altra a Siracusa. I biglietti saranno acquistabli a breve.

Oltre che per il periodo natalizio del 2024 era stata organizzato un treno anche per il periodo pasquale e quello estivo del 2025. Come le altre volte, sul treno verranno organizzate attività ed eventi di intrattenimento.

La Regione Siciliana ha stanziato un contributo significativo per l’operazione, coprendo una quota del costo del biglietto per gli aventi diritto. L’ammontare complessivo stanziato dalla Regione è di 139.500 euro, per garantire un “notevole abbattimento dei costi” per i passeggeri.