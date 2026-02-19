Liberty Lines, da oggi in servizio nuova nave ibrida per le Eolie

E’ entrata in servizio Hsc Laura Sangiovanni, la nuova unità ibrida veloce della Liberty Lines impiegata da oggi nei collegamenti con le Isole Eolie. La nave ha effettuato stamattina, alle 7.55, la sua prima corsa di linea da Lipari verso Milazzo.

La Hsc Laura Sangiovanni è l’ottava nave ibrida veloce realizzata per Liberty Lines ed è la penultima delle nove unità commissionate nell’ambito del più ampio e rilevante progetto di modernizzazione della flotta nella storia dell’azienda che ogni anno trasporta oltre 3,5 milioni di passeggeri.

Sono imbarcazioni di nuova generazione, già operative nei servizi marittimi tra la Sicilia e l’arcipelago, vincitrici di numerosi riconoscimenti internazionali, che “garantiscono prestazioni elevate anche in condizioni meteomarine avverse, assicurano un livello di comfort superiore per i passeggeri ed inoltre contribuiscono in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale nei territori di esercizio grazie alle numerose soluzioni tecnologiche adottate e alla possibilità di navigare in modalità elettrica in prossimità degli scali”.

L’avanzato sistema di trattamento dei gas di scarico consente, per ciascuna nave, una riduzione annuale fino a 20.000 kg di ossidi di azoto (NOx), un valore equivalente alle emissioni prodotte in un anno da oltre 30 autobus.

“L’ingresso in servizio della Hsc Laura Sangiovanni – afferma la compagnia – conferma l’impegno di Liberty Lines nel garantire un trasporto marittimo efficiente, sostenibile e di alta qualità, grazie a una flotta tecnologicamente all’avanguardia e alla professionalità degli equipaggi e del personale aziendale, nel pieno rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza”.