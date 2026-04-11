Nuovi treni per mete turistiche e aeroporti siciliani

In occasione dei ponti di primavera, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha introdotto nuovi collegamenti per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico.

Si arricchiscono gli itinerari turistici tra Cefalù e Palermo. Previsti nei giorni festivi 18 collegamenti aggiuntivi fra Palermo Centrale e Cefalù e 8 fra Palermo Aeroporto e Cefalù; il sabato 5 collegamenti aggiuntivi fra Palermo Centrale e Cefalù e 4 fra Palermo Notarbartolo e Cefalù, mentre dal lunedì al venerdì previsti ulteriori 2 collegamenti fra Palermo Centrale e Cefalù.

Per agevolare la mobilità di quanti sceglieranno i treni del Regionale per scoprire la Sicilia, inoltre, l’offerta dei giorni festivi si arricchisce di 4 nuovi collegamenti per collegare Letojanni e Taormina a Catania, Siracusa.

Sulle vie del Barocco alla scoperta delle meraviglie del Val di Noto, invece ci saranno 16 collegamenti aggiuntivi fra Siracusa e Donnafugata e fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa.

“L’attivazione di questi nuovi collegamenti – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – rappresenta una scelta strategica fortemente voluta dal governo Schifani per rafforzare la mobilità ferroviaria e sostenere il turismo in Sicilia. La Regione sta investendo con decisione su un modello di trasporto integrato, sostenibile e capillare, capace di mettere in rete le principali destinazioni culturali e naturalistiche dell’Isola. È un passo concreto per rendere la Sicilia sempre più accessibile e competitiva”.