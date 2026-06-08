Il San Domenico strizza l’occhio agli ospiti amanti della lettura

Dai reading list condivisi da Dua Lipa con il suo Service95 Book Club agli incontri del Miu Miu Literary Club durante il Salone del Mobile, la letteratura è tornata al centro della conversazione contemporanea. I libri, usciti dalle librerie, tornano a vivere sui tavolini dei beach club, nelle tote bag di chi viaggia – creando un linguaggio estetico, una dichiarazione di gusto, un nuovo status symbol culturale.

Ed esiste un luogo che con la letteratura ha sempre avuto un rapporto autentico e naturale, il San Domenico Palace Taormina, un Hotel Four Seasons, che svela oggi il Club dell’estate: il Summer Book Club.

Affacciato sulla costa siciliana e immerso nella storia di un ex monastero del XV Secolo, il San Domenico Palace è stato nei decenni rifugio e punto d’incontro di alcune delle più importanti figure letterarie del Novecento.

Personalità illustri della letteratura hanno frequentato questo iconico indirizzo, come Oscar Wilde, D.H. Lawrence, Truman Capote, John Steinbeck e Vladimir Nabokov. Ed è proprio qui, secondo la leggenda, che Lawrence avrebbe trovato ispirazione per L’amante di Lady Chatterley, durante il suo soggiorno negli anni ’20. E ancora Thomas Mann, John Steinbeck, Anatole France, Tennessee Williams, Vladimir Nabakov e la poetessa russa Anna Akhmatova, hanno soggiornato al San Domenico. Fu Goethe, invece, nel suo Viaggio in Italia, a mettere Taormina sulla mappa del Grand Tour europeo – quella peregrinazione culturale che ogni giovane di buona famiglia considerava indispensabile alla propria formazione. Da quel momento, la città divenne una tappa obbligata per chiunque prendesse sul serio la propria vita intellettuale.

Da questa naturale eredità nasce il nuovo Summer Book Club: un progetto pensato per accompagnare gli ospiti durante l’estate con una selezione curatoriale di titoli da leggere tra una terrazza sul mare, il chiostro antico e le lunghe giornate siciliane. A partire dal 1 giugno, gli ospiti delle camere e suite troveranno una brochure dedicata al loro arrivo e potranno richiedere il libro desiderato nella lista della Summer Book Club e riceverlo in prestito insieme a una tote-bag dedicata e a un segnalibro appositamente disegnato per il Club; un invito discreto a rallentare, leggere e abitare il tempo in modo diverso.

La selezione include 10 titoli scelti come estensione naturale dello spirito del luogo: classici intramontabili, romanzi di culto e opere contemporanee accomunate da un’eleganza narrativa immediata, intensa e profondamente estiva.

Tra i libri proposti: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Viaggio in Italia di Goethe, Colazione da Tiffany di Truman Capote, Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il Visconte dimezzato di Italo Calvino – quest’ultimo scelto personalmente da Imelda Shllaku, General Manager dell’hotel. Accanto ai grandi classici, anche voci contemporanee come Perfection di Vincenzo Latronico, Bel Canto di Ann Patchett, Il Talento di Mr Ripley di Patricia Highsmith e White Noise di Don DeLillo.

Il lancio del Summer Book Club coincide inoltre con uno dei momenti culturalmente più vivi della città: il TAOBUK – Taormina International Book Festival, che ogni anno trasforma questa iconica piccola città siciliana in un palcoscenico internazionale dedicato alla letteratura, ospitando scrittori, artisti e intellettuali provenienti da tutto il mondo.

Con questo progetto, il San Domenico Palace Taormina, un Hotel Four Seasons rafforza ulteriormente il proprio legame naturale con il mondo culturale locale e internazionale, trasformando l’esperienza dell’ospitalità in qualcosa di più personale, intimo e parte della memoria.