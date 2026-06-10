Villa Sant’Andrea e Università insieme per Isola Bella

10 Giugno 2026, 12:33

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata l’8 giugno, Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, ha rinnovato il proprio impegno a sostenere le attività di bonifica e pulizia della vicina Riserva Naturale di Isola Bella, proseguendo la sua preziosa collaborazione con l’Area per la Terza Missione dell’Università degli Studi di Catania.

L’iniziativa ha coinvolto i dipendenti dell’hotel in un’attività dedicata alla raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia, con il coordinamento dei rappresentanti dell’Università di Catania e dell’ASM Taormina. Organizzati in squadre, i partecipanti hanno contribuito alla rimozione di mozziconi di sigaretta, plastica, carta e residui di vari materiali, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla tutela degli ecosistemi costieri.

L’attività dell’8 giugno si inserisce in un percorso già avviato tra Villa Sant’Andrea e l’Università di Catania negli scorsi anni, consolidatosi nuovamente già lo scorso 26 maggio, quando i dipendenti dell’hotel hanno preso parte all’iniziativa “Fondali d’Amare – Isola Bella per la Sostenibilità”, organizzata dall’Università. In quell’occasione, un gruppo di sommozzatori locali volontari è stato impegnato nella verifica dei fondali e nella rimozione di rifiuti e residui trasportati in mare dagli eventi di maltempo che hanno interessato la Sicilia durante la stagione invernale.

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