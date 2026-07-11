Riapre lo svincolo di Castellammare del Golfo sulla A29

Ha riaperto in largo anticipo rispetto alla data prevista lo svincolo di Castellammare del Golfo, lungo l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. I lavori di ripristino, a cura dell’Anas, sul deterioramento del piano viabile in corrispondenza del sovrappasso autostradale dello svincolo si sono conclusi oggi e lo svincolo è già operativo.

“Un plauso ad Anas e alle maestranze che hanno portato avanti i lavori con celerità – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò – rendendo possibile anticipare la riapertura completa dello svincolo, restituendolo alla piena fruibilità della popolazione e soprattutto rafforzando la sicurezza della circolazione in un periodo in cui si registra un forte incremento del traffico legato agli esodi estivi verso le località di mare”.

L’intervento, che doveva concludersi entro la metà del mese, è stato completato con qualche giorno di anticipo grazie all’accelerazione impressa alle lavorazioni, consentendo così la riapertura dello svincolo proprio alla vigilia di un fine settimana caratterizzato dall’incremento dei flussi di traffico diretti verso le località balneari della Sicilia occidentale.

Con il completamento delle opere sono state riaperte al traffico la rampa di uscita dall’autostrada per i veicoli provenienti da Trapani e diretti a Castellammare del Golfo e la rampa di immissione in autostrada in direzione Palermo, eliminando così le limitazioni che erano state introdotte durante l’esecuzione del cantiere.

I lavori si erano resi necessari a causa del repentino ammaloramento del piano viabile in corrispondenza del rilevato di approccio al sovrappasso autostradale dello svincolo, provocato dalle intense piogge che nei mesi scorsi hanno interessato il territorio.