Dagli USA ai tesori della Sicilia: la storia di Steven e Christine

Qual è la località europea con il clima più simile a quello di San Diego? Comincia da questa domanda l’avventura di Steven Astorino e Christine Altamuro, due americani doc che hanno pensato alla Sicilia come luogo perfetto per cambiare vita. Lui di San Diego, lei del New Jersey (nella foto con Giorgio Andrian, esperto Unesco).

Entrambi però con origini del Sud Italia, rispettivamente palermitane e pugliesi. Durante un viaggio intrapreso la scorsa estate hanno visitato Casteldaccia, Cefalù, Bagheria, Terrasini, Erice e Villagrazia di Carini. Ed è proprio qui che i due hanno scelto di tornare per godere dei frutti del loro pensionamento: trasferirsi sulla costa palermitana, vicino al mare.

In occasione della 28^ edizione di Travelexpo, raccontano ai microfoni di Travelnostop cosa li ha portati a una scelta di vita così radicale: “Per me è stato il cibo, le persone e il ritmo lento della vita qui – spiega Christine -. Tutti i cibi hanno il sapore che dovrebbero avere, e questa è una cosa meravigliosa”. Steve invece sottolinea il peso che hanno avuto le sue origini in questa scelta: “Per me è l’eredità di famiglia, il clima, il poter coltivare durante tutto l’anno, la comunità, la fede e le persone”.

In questa emigrazione ‘al contrario’, Steve e Christine non hanno solo trovato una nuova casa, ma un nuovo modo di vivere, più genuino, più lento, più familiare nonostante la loro cittadinanza statunitense.

Riscoperta dei territori, slow tourism, borghi siciliani, itinerari nascosti, turismo delle radici: tutti temi che stanno caratterizzando l’evoluzione del turismo degli ultimi anni.

Non a caso, proprio Travelexpo ha tenuto a battesimo il debutto online di ETIC-Ecoturismo in Comune, la nuovissima piattaforma digitale firmata Logos srl che mette in vetrina tutti i 391 comuni siciliani: non solo con l’offerta turistica di ciascun territorio ma dando ampio spazio anche alle diverse opportunità offerte agli stakeholder internazionali interessati a investire in Sicilia.