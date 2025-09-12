Giornata mondiale del Turismo, al via il preaccredito

12 Settembre 2025, 12:55

Entrano nel vivo i preparativi per la Giornata Mondiale del Turismo 2025 che anche quest’anno si celebra al San Paolo Palace Hotel di Palermo il 27 settembre. Il tema indicato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) a livello mondiale per il 2025 è “Turismo e trasformazione sostenibile” che per l’occasione è stato integrato con il payoff “Dalla Sicilia verso la civiltà del viaggio”.

Per partecipare al workshop e ai seminari formativi in programma dalle 9 alle 18, è necessario compilare il form di pre-accredito online a questo link: https://accrediti.travelnostop.com/iscrizione01.php?idTappe=209. Sono già oltre 50 le aziende che si sono preaccreditate ma c’è ancora tempo per farlo.

Inoltre gli operatori turistici interessati potranno inviare le richieste di appuntamento con i 10 buyer internazionali presenti, provenienti dai mercati internazionali di Cina, Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia e USA. La piattaforma dedicata sarà online martedì 16 settembre.

