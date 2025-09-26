Giornata Mondiale Turismo: il programma dei lavori a Palermo

Le celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo si svolgeranno domani, sabato 27 settembre, al San Paolo Palace di Palermo con la presentazione e distribuzione della cartolina celebrativa dedicata che si potrà arricchire con un francobollo da scegliere nell’apposito desk di Poste Italiane ed impreziosire con l’annullo speciale dedicato apposto dall’ufficiale postale presente al San Paolo. La cerimonia andrà in diretta su Facebook nella pagina di Travelnostop.com

Dopo il saluto di benvenuto di Toti Piscopo, Ceo della Logos, I lavori entreranno nel vivo con gli interventi di Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto PNRR ITALEA per il Turismo delle Radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia; Gianluca Manenti, presidente Confcommercio Sicilia; Vicio Sole, presidente Assoviaggi Confesercenti Sicilia; Antonio Di Fresco, decano del Corpo Consolare presente a Palermo; Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna; Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo e Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo.

Seguirà alle 11 l’anteprima della presentazione della nuovissima piattaforma ETIC Eco Turismo In Comune, in fase avanzata di realizzazione dalla Logos per conto del Ministero del Turismo e con il patrocinio di Assessorato Regionale al Turismo, Anci Sicilia e Sicindustria l’inedita piattaforma digitale, a cui seguirà un focus intitolato “I territori della Sicilia, La Sicilia dei territori. Tra Opportunità, investimenti, ospitalità diffusa a sostegno di un turismo rigenerativo e sostenibile”. Toti Piscopo, Ceo Logos srl Comunicazione e Immagine e Francesco Passantino, ricercatore, consulente e formatore nelle Information and Communication Technologies modereranno il dibattito con i sindaci partner dei Comuni di San Mauro Castelverde, Gangi, Sperlinga, Nicosia, Troina, Capizzi, Cesarò, Castelbuono, Roccapalumba, Collesano, Cerda, Bompietro, Petralia Sottana, Monreale, Palermo, Melilli, Bagheria, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Ciminna.

Alle 14.30 i lavori riprenderanno con il panel su “Sostenibilità e futuro del turismo passa da qualità e professionalità” a cui prenderanno parte Vito D’Amico, CEO & Founder di MyForecast RMS e Sicaniasc; Laura Lo Mascolo, docente Project work at UET – Scuola Universitaria Europea per il Turismo; Maurizio Giambalvo, Wonderful Italy; Alberto Costa, presidente Confare Confcommercio; Erika Marchesano, avvocato specialista in privacy e data protection; Davide Anello, titolare di Extempora Servizi.

La giornata, che si concluderà con la premiazione dei “Magnifici 7 del turismo siciliano”, però, non prevede solo seminari e open forum. Al San Paolo Palace Hotel, infatti, è previsto anche un workshop B2B, dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 a cui parteciperanno i buyer esteri provenienti dai mercati internazionali di Cina, Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia e USA interessati alla destinazione Sicilia e ai segmenti Leisure e Mice.

Domenica questi stessi buyer prenderanno parte a un educational tour a Ciminna, borgo del Gattopardo, per scoprire il patrimonio artistico, storico e culturale della città che fu anche set cinematografico del capolavoro di Luchino Visconti.