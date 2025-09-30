Da Mangia a Pappalardo: ecco i Magnifici Sette del Turismo Siciliano 2025

Anche quest’anno la Logos srl ha deciso di premiare i Magnifici Sette del Turismo Siciliano. Si tratta di docenti, sacerdoti, imprenditori dell’alberghiero, sindaci, top manager, guide ambientali che sabato 27 settembre hanno ricevuto l’ambito riconoscimento a margine delle celebrazioni per la Giornata mondiale del Turismo al San Paolo Palace Hotel di Palermo.

Ecco i Magnifici sette del 2025:

Sandro Pappalardo, classe 1967, inizia la sua carriera a 19 anni come Ufficiale dell’Esercito. Divenuto pilota dell’Aviazione dell’Esercito ricopre diversi incarichi. Da novembre 2017 a giugno 2019 è assessore al Turismo della Regione Siciliana; quindi, diventa membro del cda dell’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo. A gennaio 2025, viene nominato presidente di ITA Airways.

Fabrizio La Gaipa, imprenditore alberghiero e titolare del Costazzurra Museum Spa di Agrigento è stato componente del Consorzio Turistico Valle dei Templi. Oggi è amministratore della DMO Distretto turistico Valle dei Templi.

Mario Cicero, sindaco di Castelbuono e presidente del Gal Madonie, ha fatto del turismo un’importante leva di sviluppo sostenibile e comunitario tanto da riuscire a trasformare il borgo madonita in un modello virtuoso per l’intera Sicilia basato su identità, cultura e innovazione.

Filippo Grasso, esperto di turismo e autore di diversi libri, è professore di Analisi di Mercato nel corso di laurea in Scienze del Turismo Università di Messina. Si occupa, nell’ambito degli studi scientifici, di problematiche relative alle politiche turistiche territoriali. Delegato del Rettore dell’Ateneo di Messina per “le iniziative scientifiche nel settore del turismo”, è stato anche consulente al Turismo presso il competente assessorato della Regione Sicilia.

Giovanna Gebbia, guida ambientale, pioniera del turismo relazionale nelle Petralie e autrice del libro Sulle tracce del passato. Oggi vive tra Cefalù, Palermo e il piccolo borgo di Petralia Soprana, in una casa antica che ha ristrutturato e dove pratica ospitalità per i visitatori occupandosi anche della promozione del borgo con il suo lavoro di marketing e comunicazione. Cas’Antica Soprana, infatti, non è un semplice bed & breakfast, ma un piccolo presidio culturale ed esperienziale al centro delle Madonie.

Marcello Mangia, presidente e CEO di Mangia’s dal 2019. Classe ’63, dal 1982 in Aeroviaggi S.p.A. al fianco del padre Antonio e i suoi fratelli, ha ricoperto diversi ruoli manageriali nel corso della sua lunga carriera aziendale. Nel 2021 insieme ai suoi fratelli e una compagine di nuovi e giovani manager, avvia il processo di rebranding e di trasformazione dell’azienda che si presenta al mercato Luxury con un nuovo modello di business e il nuovo Brand Mangia’s Resorts and clubs.

Padre Giuseppe Bucaro, sacerdote dalla profonda sensibilità culturale, fino a febbraio 2025 ha guidato l’Ufficio Beni Culturali distinguendosi per l’impegno nel recupero e nella promozione del patrimonio storico-artistico dell’Arcidiocesi di Palermo. In particolare, si è concentrato sulla Chiesa e l’ex Monastero di Santa Caterina d’Alessandria, di cui è ancora oggi Rettore, trasformandolo in uno dei poli turistici più apprezzati della città, anche grazie all’apertura al pubblico del laboratorio dolciario basato sulle antiche ricette delle suore domenicane.