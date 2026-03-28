Grimaldi Lines a Travelexpo: collegamenti dalla Sicilia e proposte per viaggi estivi

In occasione di Travelexpo, in programma dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, Grimaldi Lines rinnova la propria presenza al fianco delle agenzie di viaggio siciliane, presentando un’offerta articolata di collegamenti marittimi tra la Sicilia e la penisola, insieme alle proposte di vacanza firmate Grimaldi Lines Tour Operator per la stagione estiva.

I collegamenti Palermo–Napoli e Palermo–Livorno si confermano asset strategici per la mobilità e lo sviluppo turistico dell’Isola, facilitando i flussi verso il Centro e il Nord Italia. A questi si affianca il collegamento Palermo–Cagliari, che collega direttamente Sicilia e Sardegna.

Le linee sono servite da navi confortevoli che garantiscono elevati standard di qualità a bordo, con cabine accoglienti, spazi comuni curati e un’offerta di ristorazione attenta alla qualità. Soluzioni ideali per chi desidera viaggiare con il proprio veicolo e con animali domestici, trasformando la traversata in parte integrante dell’esperienza di viaggio.

Su queste direttrici si sviluppa l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, che propone vacanze mediterranee con viaggio in nave e soggiorno in hotel, residence, resort e villaggi, pensate per semplificare l’organizzazione e adattarsi a diversi stili di viaggio. Napoli si conferma una delle destinazioni di punta, anche grazie alla formula hotel on board, ideale per soggiorni brevi e fuori stagione: una soluzione che consente di utilizzare la nave come struttura ricettiva durante la sosta in porto, con la possibilità di vivere la città partenopea sia in autonomia, sia attraverso visite guidate.

Accanto a Napoli, Livorno rappresenta un accesso privilegiato alla Toscana e alle principali destinazioni del Centro Italia, mentre il collegamento su Cagliari consente di raggiungere alcune delle località più suggestive della Sardegna. Tra queste, Costa Rei si distingue per la qualità dell’offerta balneare ed è protagonista delle proposte Grimaldi Lines Tour Operator presentate in fiera.

Parallelamente, il Tour Operator è attivo anche nella promozione della Sicilia come destinazione, con pacchetti che combinano il viaggio via mare con soggiorni sull’Isola, contribuendo alla valorizzazione dell’offerta turistica locale lungo tutto l’arco dell’anno.

In vista della stagione estiva, Grimaldi Lines conferma inoltre una politica commerciale orientata a premiare la prenotazione anticipata, con condizioni agevolate su partenze selezionate di alta stagione.

La partecipazione a TravelExpo rappresenta un’importante occasione di incontro con il trade, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio siciliane e condividere le opportunità per la stagione turistica 2026.