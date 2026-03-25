Hotel ma anche adv, a Travelexpo l’esperimento di Villa D’Amato

Anche quest’anno l’Hotel Villa D’Amato di Palermo conferma la partecipazione a Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, in programma dal 10 al 12 aprile 2026 al CDSHotel Città del Mare di Terrasini. Questa volta, però, c’è una novità: da giugno dello scorso anno l’hotel palermitano ha integrato l’agenzia di viaggi.

“Dima Viaggi e Turismo – racconta Laura Ponente a Travelnostop.com – fa parte del Netwok Infovacanze by Mondo Esclusivo con il quale abbiamo iniziato a collaborare sin dall’inizio per realizzare la nostra idea di offrire un servizio completo ai nostri ospiti ma aprendo anche ai clienti esterni.

L’idea nasce dalla nostra esperienza nel settore dell’hôtellerie e da una profonda conoscenza delle esigenze degli ospiti. Questa solida base ci permette di creare proposte di viaggio curate nei minimi dettagli, pensate per offrire comfort, autenticità e qualità. Selezioniamo con attenzione strutture ricettive e servizi, collaborando solo con partner affidabili, per garantire standard elevati e un’esperienza di viaggio unica e su misura. Ogni itinerario nasce dall’ascolto del cliente: trasformiamo desideri e aspettative in esperienze autentiche, che lasciano ricordi indelebili. Abbiamo iniziato proponendo pacchetti di turismo esperienziale ai nostri clienti ma a poco a poco abbiamo iniziato a diversificare, prima con il Mare Italia, e ora anche con l’Europa, rivolgendoci dunque a una clientela diversa da quella che sogiorna nella nostra struttura”.