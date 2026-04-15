Hurghada new entry dell’estate di Viaggiamo Insieme

La nuova meta delle vacanze proposte da Viaggiamo Insieme per l’estate 2026 è Hurghada, la località sul Mar Rosso con mare cristallino, relax e divertimento. Il tour operator ha presentato la sua programmazione in occasione della 28esima edizione di Travelexpo Borsa globale dei turismi, svoltasi lo scorso weekend al CDSHotels Terrasini – Città del Mare.

Come ha spiegato Eleonora Campanella, direttore tecnico di Viaggiamo Insieme, “quest’estate proponiamo diversi tour in Italia e all’estero, con una programmazione che prosegue fino a novembre. Oltre alle mete classiche come Sharm el Sheikh, introduciamo Hurghada, la nuova destinazione che andrà sicuramente per la maggiore quest’anno. Non mancherà la parte dedicata alla villaggistica Mare Italia, con strutture in Sicilia, Calabria e Puglia”.

La proposta per Hurghada è valida dal 27 luglio al 7 settembre 2026, con charter da Catania incluso, hotel e trasferimenti compresi, visto incluso, formula hard all inclusive e assicurazione annullamento a partire da 950 euro per persona.

Accanto alle mete estere, Viaggiamo Insieme dedica spazio ai tour in Italia con accompagnatore 2026, con partenze in nave e pullman da Palermo.

Questi alcuni dei tuor in calendario:

Roma e la Ciociaria – 26 giugno, 6 giorni, da €850

Campania – 2 luglio, 6 giorni, da €810

Umbria – 7 luglio (prima data), 6 giorni, da €680

Puglia – 13 luglio, 7 giorni, da €880

Marche – 20 luglio, 8 giorni, da €930

Costiera Amalfitana – 28 luglio, 7 giorni, da €1050

Umbria – 3 agosto (seconda data), 7 giorni, da €800

Umbria e Lago Trasimeno – 27 agosto (terza data), 6 giorni, da €740

Padre Pio e la Puglia – 20 settembre, 6 giorni, da €610

Ottobre Francescano – 1 ottobre, 6 giorni, da €600

Tutte le proposte prevedono un accompagnatore per l’intera durata del viaggio, confermando la filosofia di Viaggiamo Insieme: esperienze organizzate, sicure e pensate per chi ama scoprire nuove mete in serenità.