Il ritorno di Imperatore Travel a Travelexpo

Da oltre trent’anni, Imperatore Travel World accompagna i viaggiatori alla scoperta dell’Italia autentica. E quest’anno la programmazione che include tour guidati in bus Gran Turismo, city break e circuiti tematici, verrà presentata agli agenti di viaggio che prenderanno parte alla XXVIII edizione di Travelexpo, dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini. L’operatore infatti dopo qualche anno di assegna ha scelto la borsa siciliana per rilanciare i Tour Classici 2026 al trade siciliano.

Tra le proposte su cui si punta quest’anno ci sono:

Gran Tour Campania con partenze di sabato, 8 giorni/7 notti, con base a Napoli e tappe tra città, costiera e siti simbolo della regione.

Tour Calabria, un circuito guidato di 8 giorni/7 notti alla scoperta della costa tirrenica, borghi affacciati sul mare e specialità enogastronomiche calabresi;

Tour Sicilia Magica, tour di 8 giorni/7 notti tra Palermo, costa occidentale e siti storici, con pensione completa e visite guidate.

Gran Tour Puglia e Matera, 8 giorni/7 notti tra Bari, Valle d’Itria, Salento e la città dei Sassi, con un mix di mare, borghi bianchi e siti UNESCO.

Tour Sardegna, 8 giorni/7 notti con base nell’area di Cagliari, per esplorare costa, città e entroterra della Sardegna meridionale.

Tour delle Isole Eolie, 8 giorni/7 notti con base a Lipari per scoprire in motonave le principali isole dell’arcipelago, tra vulcani, baie e borghi sul mare.

Tra i plus offerti da Imperatore Travel ad adv e clienti: hotel 4 stelle selezionati; esperienza gastronomica completa; ingressi inclusi per un’organizzazione fluida e senza sorprese; acqua in omaggio a bordo bus; infine un assaggio di tradizione firmato Imperatore Travel per lasciare un ricordo autentico del viaggio.