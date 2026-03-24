KappaViaggi a Travelexpo con la doppia apertura a Zanzibar

Anche quest’anno KappaViaggi torna a Travelexpo Borsa Globale dei Turismi in programma dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini. La novità più importante è la doppia apertura strategica a Zanzibar, sulla costa nord-est dell’isola, nei pressi del villaggio di Pwani Mchangani. Nasceranno infatti il nuovo KappaViaggi Club Anaya Zanzibar 5* e il Kappa Senses Zanzibar 5* lusso, due strutture affiancate ma complementari, pensate per rispondere a target diversi mantenendo standard qualitativi elevatissimi.

I resort offriranno accesso diretto a una delle spiagge più suggestive dell’isola, caratterizzata da sabbia bianca e laguna turchese, perfetta per il relax e le attività marine. Le camere, spaziose e curate nei dettagli, garantiranno comfort e privacy, mentre l’offerta gastronomica si distinguerà per varietà e qualità, con più ristoranti e formule flessibili. Grande attenzione sarà dedicata anche al benessere, grazie a una spa di ampie dimensioni, piscina a sfioro e numerose attività sportive, oltre a un forte impegno verso la sostenibilità, con progetti concreti legati all’energia, alla gestione delle risorse e al supporto delle comunità locali.

“Il cuore dell’offerta – sottolinea Maria Francesca Savastano, Senior Retail Manager – è rappresentato oggi dai KappaViaggi Club: resort selezionati, animazione internazionale, assistenza italiana dedicata e un ricco programma di escursioni incluse permettono agli ospiti di vivere la destinazione in modo autentico e coinvolgente, andando oltre il semplice soggiorno. Un approccio che contribuisce anche a sostenere e valorizzare le realtà locali, promuovendo un turismo più consapevole. Ma accanto ai Club, prende forma l’anima più esperienziale del brand, con oltre 350 itinerari nel mondo. I Tour KappaViaggi sono pensati per chi desidera immergersi davvero nelle culture e nei paesaggi, con proposte che spaziano dalle atmosfere del Marocco ai grandi classici dell’Egitto, fino al fascino senza tempo del Sud-Est Asiatico”.

Un capitolo a parte è dedicato al benessere con Kappa Senses, concept che unisce natura, lusso e percorsi sensoriali. Un’esperienza che supera il concetto di soggiorno e si trasforma in un vero e proprio viaggio interiore, in contesti esclusivi e immersivi. Elemento distintivo dell’offerta resta la flessibilità: partenze tutti i giorni dell’anno, durata personalizzabile e prezzo bloccato senza costi nascosti. Un modello che semplifica il lavoro delle agenzie e garantisce al cliente finale serenità e chiarezza.