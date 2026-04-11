Nuovi voli, posti extra e programmazione ampliata: le novità di Viaggialdo a Travelexpo

In vista della stagione estiva 2026, Viaggialdo annuncia una programmazione ampliata e più flessibile, pensata per consentire alle agenzie di viaggio di gestire al meglio il vuoto/pieno e rispondere rapidamente alla domanda dei clienti sulle destinazioni più richieste. Per l’occasione, il TO debutta a Travelexpo in Sicilia, per presentare le ultime novità agli adv siciliani.

Tra le novità principali, posti aggiuntivi sono stati inseriti su Singapore, con voli via Cina, mentre per l’Africa e l’Oceano Indiano si segnala una maggiore disponibilità su Zanzibar, con collegamenti da Bergamo (BGY) e Napoli (NAP), e un’ampia programmazione sull’Oceano Indiano.

Per gli Stati Uniti, Viaggialdo propone inoltre nuovi programmi dedicati, con particolare attenzione a New York, grazie ai voli Neos a tariffa fissa, che permettono di pianificare con certezza costi e disponibilità.

Il Nord Africa rimane un pilastro dell’offerta estiva: la programmazione include Tunisia, Marocco ed Egitto, con voli charter a tariffa fissa, ideali per garantire alle agenzie strumenti affidabili nella gestione delle richieste. Parallelamente, i collegamenti verso Miami da Roma Fiumicino (FCO) e Milano Malpensa (MXP) consolidano la stretta collaborazione con MSC Crociere, proponendo combinazioni vantaggiose per chi desidera integrare vacanza mare e crociera.

“Abbiamo sviluppato la programmazione estiva con l’obiettivo di offrire alle agenzie strumenti concreti per ottimizzare vendite e gestione dei clienti, ampliando la disponibilità sulle destinazioni più richieste e introducendo nuove opportunità – commenta Elisa Sebastianelli, Amministratore di Viaggialdo – La combinazione di posti aggiuntivi, voli diretti, tariffe fisse e partenze da più aeroporti permette di rispondere rapidamente alle esigenze del trade, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza dei servizi”.