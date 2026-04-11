Penne all’Agrodolce, Giusina in Cucina premia Folgheretti e Savasta

Mariairene Savasta di RagusaOggi e Antonella Folgheretti di Radio Spazio Noi sono le giornaliste che si sono aggiudicate la vittoria di ‘Penne all’agrodolce’, l’iconico concorso gastronomico rivolto ai giornalisti che è tornato, dopo qualche stagione di assenza, nella serata inaugurale di Travelexpo, venerdì 10 aprile.

Vincitrice della sezione Antipasti, Antonella ha presentato un piatto in memoria di suo padre: “Le nostre origini sono altoatesine, e questi sono i sapori che ha questo piatto”. ‘Nel nome del padre’ sono delle polpettine simil canederli allo speck, fritte nel burro fuso, accompagnati da una cialda di grana e delle biete ‘alla contadina’, saltate con olio e aglio.

A concorrere per la sezione Antipasti, anche Maria Mattina di Viaggi, arte e cucina, che ha proposto una sua versione dello ‘Sformatino di melanzane’, un omaggio alla Sicilia, da quella orientale a quella occidentale: ricotta fresca, olive e pomodorini gialli e rossi confit; Silvia Speciale di Travelnostop, invece, ha presentato alla giuria il suo ‘Fagottino di sapori dal mondo’, un dialogo tra cucina mediorientale, asiatica e italiana: un nido croccante di pasta kataifi con un cuore di patata, porro saltato aromatizzato allo zenzero e speck croccante, servito su una fonduta di formaggio.

Le ‘Mezzelune siciliane…in terra’ di Irene hanno conquistato la giuria per quanto riguarda la sezione dei primi patti: dei ravioli rosa, colorati con purea di rapa rossa, ripieni di melanzane e scamorza affumicata e serviti su una crema di patate, porri e finocchi. “Una ricetta di recupero – la definisce la giornalista-chef per un giorno -. L’idea è quella di usare quanti più ‘scarti’ possibili: dai gambi e le foglie esterne più dure del finocchio alla buccia della melanzana, che fritta diventa una croccante aggiunta nel piatto”.

A concorrere per la sezione dei primi piatti anche Salvo Messina di Sicilia20news con il suo ‘Calembur di pasta al pesto di pistacchi e gamberoni’; un omaggio alla materia prima siciliana. Mario Papa, direttore di Teleiblea, ha stupito con il piatto ‘Sinner…già allo zafferano’, a partire dalla forma della pasta a ‘racchetta’, condita con salsiccia del chiaramontano, zafferano dei Monti Iblei, formaggio Ragusano D.O.P. e piselli. Infine la freelance Silvia Donatiello ha presentato alla giuria i suoi ‘Spaghetti all’avocado’, un piatto semplice ma d’effetto.

I giornalisti-cuochi sono stati valutati da una giuria popolare composta dalla giuria tecnica composta da chef professionisti: Mario Puccio, docente di cucina e presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo; Rosario Seidita, presidente Regionale Unione Cuochi Siciliani; Salvatore Munacò, patron di Villa Adriana Golden Park; Gaetano Scarcella, membro della Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri.

Madrina della serata Giusi Battaglia, nota al pubblico televisivo nazionale come Giusina in Cucina, a cui è stata anche consegnata la targa di Magnifico del Turismo 2025 che non ha potuto ritirare nel corso della premiazione nell’ambito della Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre 2025. “Questo riconoscimento per me ha un valore enorme: è il riconoscimento del mio lavoro. La mia missione è raccontare una Sicilia autentica, non scontata o banale. E il cibo è un mezzo per farlo”, ha detto Giusina a Travelnostop.