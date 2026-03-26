Top Viaggi già guarda ad allungamento stagionalità

“Nessun annullamento per le partenze sull’Egitto confermate prima del conflitto, ma registriamo un calo di prenotazioni per la stagione estiva 2026 con richieste di partenza dopo settembre”. Lo ha detto Pietro Triolo, amministratore di Top Viaggi incontrando gli agenti di viaggio palermitani nel corso di una serata al Palermo Marina Yachting al Molo Trapezoidale. Il prossimo appuntamento con il trade siciliano sarà a Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini dove il to siciliano sarà presente come è ormai tradizione per illustrare ai colleghi adv le novità della programmazione.

Intanto in agenzia sono già arrivati i primi 3 cataloghi della programmazione Top Viaggi (Scenari d’Europa, Perle d’Oriente e Magiche Atmosfere) mentre gli altri possono essere consultati online (Isole d’amare e Lagune Blu). Inoltre, sono già in vendita le partenze di Capodanno per Vietnam e Cambogia.

“Le agenzie di viaggio – ha proseguito Triolo – sono per noi il consulente migliore per la scelta del viaggio”. Parole a cui ha risposto Gino Campanella, patron della Conca d’Oro Viaggi di Palermo, che rivolgendosi alla platea, ha detto: “l’agente di viaggi deve coltivare la cultura e Top Viaggi nella sua storia coltiva da sempre questa mission. Il turismo di cultura che noi dobbiamo sostenere”.