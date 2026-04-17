Un volo diretto tra Islanda e Sicilia? Chissà…

Islanda e Sicilia potrebbero diventare ancora più vicine. La possibilità di un collegamento diretto tra le due isole ai capi opposti dell’Europa è stata avantata nel corso della 28esima edizione di Travelexpo dove la compagnia Icelandair ha partecipato per la prima volta.

In rappresentanza della compagnia aerea, Gianbattista Sassera si è presentato ai microfoni di Travelnostop: “Siamo qui a Palermo per la prima volta per rappresentare la compagnia Islandese. Ormai due anni fa abbiamo aperto la nostra linea Roma-Reykjavik in accordo con ITA Airways. Questo significa che il viaggio da Palermo o da Catania si è accorciato almeno di due ore rispetto a prima”.

La compagnia opera su circa 40 scali europei su Reykjavik, e prosegue su Usa e Canada su 17 destinazioni. “Chissà magari in futuro si potrà mettere un diretto sulla Sicilia. Gli islandesi amano molto i paesi caldi: in questo momento sono innamorati delle Canarie, ma con un volo diretto potrebbero innamorarsi della Sicilia”.

Ma l’Islanda è davvero una destinazione anche per i siciliani? Sassera spiega: “Il cliente del sud Italia era un po’ bloccato dall’idea che in Islanda facesse eccessivamente freddo. Ma sembra che questa idea si stia sdoganando e che non c’è da spaventarsi, le temperature non sono così diverse da quelle del nord Italia”.