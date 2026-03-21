Vacanze a rate? Heylight si presenta a Travelexpo

Una vacanza all inclusive di pochi giorni oggi richiede in media 1.233 euro a persona e un italiano su quattro preferisce affrontare la spesa in più mesi. Ecco perche rateizzare i costi e per molti l’unico modo per trasformare il desiderio di partire in una prenotazione effettiva.

È su queste esigenze che HeyLight costruisce la propria proposta che presenterà agli agenti di viaggio che parteciperanno a Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, in programma dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini.

La soluzione Buy Now Pay Later di Compass infatti supporta agenzie, hotel e aziende del travel, consentendo di suddividere in 12 rate importi fino a 5.000 euro, con esito nella stessa sessione e prima rata dopo 30 giorni.

Per i viaggiatori significa prenotare con più tranquillità; per gli operatori vuol dire incassare l’intero importo entro 48 ore, ottimizzando liquidità e conversioni. L’offerta multicanale – in agenzia tramite SmartPOS o PC, online e con integrazione nel booking engine o a distanza tramite link inviato via email o SMS – si adatta a qualsiasi modello di vendita, garantendo una gestione semplice e coerente con i nuovi comportamenti d’acquisto.

Un plus strategico è rappresentato dalla soluzione dedicata all’accomodation: il cliente può prenotare subito e pagare gradualmente fino al check in. In questo modo le strutture ricettive possono ridurre la dipendenza dallo sconto, favorire prenotazioni anticipate e intercettare un pubblico sempre più attento al budget.